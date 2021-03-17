نائب: دعم الكتل النيابية للقرار الخاص بحلبجة خطوة مهمة

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان القرار الذي اصدره مجلس النواب حول اعلان حلبجة كمحافظة خطوة جيدة باتجاه تعاون الكتل النيابية على تشريع الموازنة.

وقال النائب شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قرار مجلس النواب حول اعلان حلبجة كمحافظة خطوة جيدة باتجاه تعاون الكتل النيابية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واوضح: ان هذا الخطوة التي اتخذتها الكتل النيابية ووقفوها وتعاطفها مع الكتل الكوردستانية لاصدار قرار الزامي للحكومة الاتحادية موقف جيد تمهيدا لوقوف الكتل مرة اخرى مع الكتل الكوردستانية وتوفير المستحقات اقليم كوردستان في الموازنة.

واشار الى ان التصويت على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب لن يكون صعبا وخاصة بعد التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

هذا واثمرت جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن تصويت مجلس النواب بالإجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في اكمال الاجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة.

PUKmedia خاص

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