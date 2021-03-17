الشرطة الاتحادية: تدمير مضافة وعبوات ناسفة ومواد أخرى تابعة لداعش

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، العثور على مضافة لعصابات داعش وعبوات ناسفة ومواد أخرى في محافظة كركوك.

وقالت في بيان إن قطعات اللواءين التاسع عشر والعشرين الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وباشتراك الفوج الآلي والجهد الاستخباري، وبإشراف قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك من ثلاثة محاور ضمن ناحية الرشاد “وادي الكرحة، ووادي الشاي، الى شرقي عرب كوي”، أسفرت عن تدمير مضافة للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على خلايا للطاقة الشمسية وأجهزة موبايل، بالإضافة إلى ملابس ومواد غذائية وأفرشة، كما تمكنت القطعات المنفذة للواجب من العثور على ثلاث عبوات ناسفة تم تفكيكها من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة.

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