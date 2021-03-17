عمليات بغداد تعلن إحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد احباط تسلل إرهابي جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث وملاحقة العناصر الهاربة لمنع أي عمل إرهابي.

وأوضحت قيادة العمليات أن قطعات الجيش نفذت عملية نوعية جنوبي بغداد بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تمكنت خلالها من صد محاولة تسلل بعد اشتباكات مع عناصر داعش انتهت بمقتل أحدهم وفرار اثنين آخرين، لافتة إلى أن قوات الجيش لا تزال متواجدة في المنطقة لتعقب العناصر الهاربة.

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