برهم صالح: رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية لآليات استرداد الأموال المنهوبة

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية حول آليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق والموجودة في الخارج.

وقال صالح، إن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية ستتداول مع مجلس النواب بشأنها، لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، وأشار إلى أن هناك إجراءات مهمة لضرب الفساد المالي والتي تعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تشعر المواطن العراقي بالطمأنينة بأن صوته مصان وقراره محترم ولا يتم التلاعب به من خلال التزوير والإجراءات الأخرى.

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