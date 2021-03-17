القوات العراقية تتسلم تجهيزات من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (17 آذار 2021)، تسلمها عجلات وتجهيزات من التحالف الدولي بقيمة 5 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في منشور عبر "فيسبوك"، إن "التحالف الدولي سلم الى قوات الامن العراقية والجيش العراقي تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 ملايين دولار".

وأضاف، أن "هذه المنحة تأتي من اجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وبناء المؤسسات العسكرية بارقى التجهيزات".

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