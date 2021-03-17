التربية تُحدد الثالث من نيسان المقبل موعداً لانطلاق الامتحان التمهيدي وتنشر جدولاً

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (17 آذار 2021)، الثالث من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر ذاته".

وأوضحت أن "الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، اما في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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