عاجل… التربية تُحدد موعداً أنطلاق الامتحان “التمهيدي” للمتقدمين على الخارجي “جدول”

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت وزارة التربية ، الثالث من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي .وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ووصل “النور نيوز” نسخة منه ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية وتستمر لغاية السابع …

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