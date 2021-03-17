بالجدول… رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غدا الخميس الموافق 18- 3-2021.

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