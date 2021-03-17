شرطة ميسان : القبض على عصابة مسلحة وتفكيك نشاطها الاجرامي

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الأربعاء ، عن القاء القبض على عصابة مسلحة وتفكيك نشاطها الاجرامي في المحافظة.وقالت المديرية في بيان " أن قوة من الفوج التكتيكي التابع إلى مديرية الشرطة وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة وبعملية امنية تمكنت من اعتقال شبكة عصابة أفرادها" ثلاثة "من سكنة المحافظة.واضاف البيان أن إفراد العصابة نفذت عملياتها الإجرامية بأستخدام أسلحة نارية من خلال إستهداف عجلات الحمل القادمة الى المحافظة عبر منفذ الشيب الحدودي بعد تكليفها من قبل عصابات مجهولة مقابل مبالغ مالية، وايضا قيامها بافتعال الدكة العشائرية بدلاً عن الاطراف المتنازعة مقابل مبالغ مالية.واشار البيان الى استكمال كافة اجراءات التحقيق معهم تمهيداً لعرضهم على القضاء./انتهى

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