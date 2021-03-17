مسلحون مجهولون يفجرون برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / فجر مسلحون مجهولون برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال بعقوبة.وقال مصدر َمحلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان مسلحين مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ناحيتي السلام والعظيم./انتهى

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