بالصور..50 فرقة تشارك في اخماد حريق كرادة ببغداد

2021/03/17 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، أن فرقها مازالت تعمل جاهدة من أجل تطويق حريق منطقة الكرادة....

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