الإطاحة بأكبر شبكة أجرامية في ميسان

2021/03/17 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأكبر شبكة إجرامية وتفكيكها في المحافظة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "باشراف ومتابعة قائد الشرطة العميد "عبد الخضر جاسم محمد" تمكنت قوة من الفوج التكتيكي التابع إلى مديرية الشرطة وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة وبعملية امنية من اعتقال شبكة عصابة أفرادها ثلاثة من سكنة المحافظة".

واضاف البيان أن "إفراد العصابة نفذت عملياتها الإجرامية بأستخدام أسلحة نارية من خلال إستهداف عجلات الحمل القادمة الى المحافظة عبر منفذ الشيب الحدودي بعد تكليفها من قبل عصابات مجهولة مقابل مبالغ مالية، واعترفت خلال التحقيق أيضآ قيامها بافتعال الدكة العشائرية بدلاً عن الاطراف المتنازعة مقابل مبالغ مالية".وتابع انه "تم استكمال كافة اجراءات التحقيق معهم تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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