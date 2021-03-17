جمع تواقيع نيابية لاستضافة المسؤول عن جهاز المخابرات بشأن التدخلات الإماراتية

2021/03/17 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الأربعاء , عن جمع تواقيع لاستضافة المسؤول عن جهاز المخابرات لاستضافته بالبرلمان , مشيرا الى ان المجلس لديه عدة تساؤلات ينبغي ان يجيب عنها جهاز المخابرات بشان العمليات المخابراتية والدعم للامارات والسعودية .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تدخل السعودية والامارات بالشان الأمني والسياسي لم يكن وليد اللحظه بل منذ سقوط النظام السابق حيث وصل الى العبث بقرارات الدولة ” .وأضاف انه ” بات مؤكدا بوجود خلايا وشبكات تجسيسة تدار من قبل المخابرات الإماراتية والسعودية وباموالة كبيرة ” , كاشفا عن ” جمع تواقيع لاستضافة المسؤول عن جهاز المخابرات العراقية للإجابة عن عدد من الأسئلة”.وأوضح البلداوي أن “من بين الأسئلة: هل استطاع الجهاز تفكيك وكشف الشبكات التجسسية داخل العراق وما الذي قدمه الجهاز من معلومات الى الجهات الأمنية وماهي تحركاته بشان متابعته لتلك الشبكات ” .



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