إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

2021/03/17 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام العديد من الجيبات للبلدة حيث أطلق جنود العدو وابلا من القنابل الغازية والصوتية إلى جانب الرصاص الحي والمعدني صوب الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و31 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام خلال المواجهات.وتشهد أغلب قرى مدينة القدس، اقتحامات يومية من قبل قوات العدو التي تتعمد استفزاز المواطنين وتنفذ بشكل شبه يومي اعتقالات بحق سكانها.ويعاني أهالي البلدة من الاكتظاظ السكاني حيث يعيش أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة 3000 دونم فقط، وسط أزمة في الكهرباء، ومشاكل في شبكة الصرف الصحي.



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