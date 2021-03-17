2021/03/17 | 13:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 17 مارس 2021 | 01:08 مساءً

| عدد القراءات : 22

التربية تُحدد الثالث من نيسان المقبل موعداً لانطلاق الامتحان "التمهيدي" للمتقدمين على الخارجي

حددت وزارة التربية ، الثالث من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي .



وقالت الوزارة في بيان للمكتب الإعلامي ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاث المنتهية وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر ذاته".



يذكر ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ، اما في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُحدد الثالث من نيسان المقبل موعداً لانطلاق الامتحان "التمهيدي" للمتقدمين على الخارجي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُحدد الثالث من نيسان المقبل موعداً لانطلاق الامتحان "التمهيدي" للمتقدمين على الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).