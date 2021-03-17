التربية تُحدد الثالث من نيسان المقبل موعداً لانطلاق الامتحان “التمهيدي” الخارجي

2021/03/17 | 13:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية ، الثالث من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الامتحان التمهيدي للمتقدمين على الخارجي .

وقالت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت الثالث من شهر نيسان لعام 2021 موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للمتقدمين للامتحان الخارجي للمراحل الثلاثة المنتهية وتستمر لغاية السابع عشر من الشهر ذاته”.

يذكر ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ، اما في حال صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول.

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