العراق يوقع اتفاقية اقتصادية شاملة مع هنغاريا

2021/03/17 | 13:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع السفير الهنغاري في العراق.وقال الجبوري في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، إنه “تم توقيع اتفاقية مع السفير الهنغاري والاتفاقية ستكون شاملة بين الطرفين حيث تم تداول اهمية هذه الاتفاقية مع السفير واهميتها وعدد الدول التي وقعت عليها”.واضاف أنه “تم التباحث مع الجانب الهنغاري في العلاقات الاقتصادية حيث وصل التبادل التجاري بين الدولتين الى45 مليون دولار”، مبينا ان”هناك فكرة لعقد مؤتمر افتراضي بين رجال اعمال الدولتين ودراسة الفرص الاستثمارية” .وتابع الجبوري أن”السفارة اثنت على قرار منح الفيزة عند وصولهم الى المطار حيث يجب استثمارها اقتصاديأ،”مشيرا الى انه”ستكون هنالك لقاءات اخرى للاستثمار، والوزارة بصدد فتح مركز دولي للتجارة العراقية وهذا سينظم العمل التجاري بشكل كبير،”لافتا الى أنه “سيكون هناك مراكزاً للدول التي تهتم بالشأن الاقتصاد العراقي”.واوضح وزير التجارة، أنه “سيكون هناك مراكزاً للدول التي تهتم بالشان الاقتصاد العراقي وهذا سيقلل من الحلقات الروتينية والفاسدة الذي ادى الى عدم الثقة ،حيث يكون التعامل مباشر من خلال تلك المراكز”.



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