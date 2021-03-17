شرطة الديوانية تلقي القبض على 11 متهماً بقضايا متنوعة

2021/03/17 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 11 متهما بقضايا متنوعة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على 11 متهما بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال والقتل العمد".وبينت المديرية إن "عملية القاء القبض جاءت خلال حملة واسعة قامت بها لملاحقة المطلوبين حيث تمت إحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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