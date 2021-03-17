التحالف الدولي يسلم العراق اسلحة ومعدات عسكرية

2021/03/17 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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سلم التحالف الدولي اليوم الاربعاء معدات وتجهيزات عسكرية الى القوات العراقية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بصفحته الشخصية على موقع فيس بوك.ان التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 5 مليون دولار.

واشار الخفاجي بأن هذه المنحة تأتي من اجل مساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية.

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