2021/03/17 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس كورونا وذلك بعد 9 أيام على إصابتهما.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الرئاسة السورية، إن "المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما تعود بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".

وأوضحت الرئاسة في بيان عبر حسابتها على مواقع التوصال الاجتماعي، واطلع عليه "ناس"، أن الأسد وعقيلته "يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت قبل 9 أيام أن الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأكدت في بيان أصدرته وقتها أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وأضافت الرئاسة أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

ومنذ ذلك الإعلان سرت شائعات كثيرة حول صحته منها ما يتعلق بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج، وهو ما نفاه قبل أيام السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، وأكد أن الأسد "موجود في سوريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة السورية تكشف عن تطورات في الحالة الصحية للأسد وعقيلته) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة السورية تكشف عن تطورات في الحالة الصحية للأسد وعقيلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).