بايدن: حاكم نيويورك يجب أن يستقيل

2021/03/17 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

ورداً على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال اثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأمريكي “نعم”.

وأضاف “اعتقد انه سيلاحق قضائياً أيضاً”.

ومنذ فبراير (شباط)الماضي، تحدثت 8 نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بلمسها في 2020.

وأكد كومو (63 عاما) أن هذه المعلومات هي “ادعاءات كاذبة”.

وكومو هو حاكم ولاية نيويورك منذ 10 سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته.



وقد دعا مجدداً الجمعة الماضية إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.

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