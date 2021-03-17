بارزاني يستقبل السفير الياباني لدى العراق

2021/03/17 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو.

وبحسب بيان عن مكتب بارزاني ان “السفير الياباني اشتد خلال اللقاء بالدور الذي يضطلع به إقليم كوردستان وبما يجعله عاملاً مهماًللاستقرار في المنطقة، وأكد على مواصلة توطيد العلاقات والاستمرار في دعم حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما في تعزيز الاستثماراتاليابانية في الإقليم“.

واضاف “كما شكر السفير الياباني حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من مساعدات وتسهيلات للمنظمات غير الحكومية والوكالاتاليابانية في الإقليم“.

ووجه رئيس الحكومة شكره إلى اليابان على دعمها لإقليم كوردستان، كذلك جدد ترحيب حكومة الإقليم بتطوير آفاق التعاون الشامل معاليابان في شتى المجالات.

وحضرت اللقاء، رئيسة المكتب القنصلي لليابان في أربيل ناكايما يوشيكو حيث تمنى لها رئيس الحكومة التوفيق بمناسبة انتهاء مهام عملهافي إقليم كوردستان.

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