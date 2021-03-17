الدفاع المدني تعلن حصيلة الاصابات في حريق الكرادة بالعاصمة بغداد

2021/03/17 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء عن اصابة 3 من منتسبيها باخماد حريق الكرادة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (17 اذار 2021)، ان 3 اشخاص اصيبو في الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وافاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، باندلاع حريق "كبير" وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل NRT عربية، إن "حريقا ضخما اندلع داخل مجمع (سيد مؤمل) لبيع الاجهزة الكهربائية في منطقة كمب سارة".

وأوضح مراسلنا، نقلا عن شهود عيان ان "الحريق جاء نتيجة الرياح العالية ما تسبب بتماس في اسلاك احدى محولات الكهرباء الرئيسية، حيث سرعان ما اشتعلت النيران وزحفت الى مواقع اخرى".

وأكد، ان "فرق الاطفاء وصلت موقع الحريق وباشرت بعمليات الاطفاء، فضلا عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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