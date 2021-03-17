2021/03/17 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، الليلة

الماضية، على إلزام الحكومة الاتحادية

بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

جديدة، لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان صحفي مقتضب، أن "م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن عن المحافظة الـ19 ويلزم الحكومة باكمال اجراءاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن عن المحافظة الـ19 ويلزم الحكومة باكمال اجراءاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).