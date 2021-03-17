وزير وسفير سابق: هناك جريمة ترتكب في العراق.. لقاحـات كـورونـا تباع خارج إطار الدولة

2021/03/17 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير المواد المائية والسفير

العراقي في انقرة السابق حسن الجنابي،

اليوم الاربعاء، عن امتلاكه معلومات

تفيد بان هناك من يبيع لقاحات كورونا في

العراق خارج انظار وزارة الصحة.

وفي منشور له على صفحته

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