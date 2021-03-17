النزاهة: صدور حكم بالسجن بحق المدير الأسبق للمصرف العراقي للتجارة

2021/03/17 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار بالسجن لسبع سنوات للمدير الأسبق للمصرف العراقي للتجارة على خلفية الطعن المقدم من الهيئة بقرار الافراج الصادر عن محكمة جنايات الكرخ.

وأكدت الهيئة في بيان أن الحكم الغيابي بالسجن جاء عقب الطعن المقدم من قبل الهيئة أمام محكمة التمييز بشأن القرار الصادر عن محكمة جنايات الكرخ بالإفراج عن المدير الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، مشيرة إلى أن محكمة التمييز الاتحادية قبلت الطعن المقدم بشأن المخالفات المرتكبة من قبل المدير الأسبق للمصرف المذكور ومنحه قرض لأحد الاشخاص من دون ضمانات كافية.

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