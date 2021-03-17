وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم تحت الأرض بأجهزة جديدة متطورة

2021/03/17 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في انتهاك جديد لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء إن الوكالة تحققت من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في جهاز طرد مركزي آي آر فور ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود.وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتصف شباط /فبراير الماضي، نيتها تركيب.

المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي آر تو إم في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.

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