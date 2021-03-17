2021/03/17 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا بدأت بالانتشار سريعاً وسجلت أرقاماً قياسية خلال الفترة الماضية.

وقال وزير صحة الإقليم، سامان برزنجي، في بيان، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة، وسجلت أعلى الإصابات خلال الأيام الماضية بنسبة زيادة سبعة فاصل ثمانية بالمئة، فيما توقع زيادة وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن عدد المصابين يفوق عدد الأسرة المخصصة لهم في المستشفيات، وهذا دليل على الانتشار السريع للفيروس في المجتمع، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برزنجي: انتشار سريع للسلالة الجديدة والإصابات تسجل زيادة 7.8 بالمئة في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برزنجي: انتشار سريع للسلالة الجديدة والإصابات تسجل زيادة 7.8 بالمئة في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).