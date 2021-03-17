الرئاسة السورية تصدر بيانا بشأن صحة الأسد وزوجته

2021/03/17 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لرئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء "عادت بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية" بعد مضي 9 أيام على إصابتهما.

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