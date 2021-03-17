اللجنة المالية: إقليم كوردستان لن يسلم 460 ألف برميل نفط لبغداد

2021/03/17 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن وفد حكومة إقليم كوردستان رفض مقترحاً تقدمت به أطراف شيعية يقضي بتسليم 460 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان لبغداد يومياً.

وقال الصفار في في تصريح أوردته شبكة "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وفد إقليم كوردستان، برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الذي وصل إلى بغداد ليلة أمس (16 آذار 2021)، متمسك بالنص الحكومي الخاص بحصة إقليم كوردستان الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021".

ويقضي النص المذكور بقيام إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً وبسعر شركة سومو، إلى جانب نصف عائدات المنافذ الحدودية والعائدات الاتحادية الأخرى لإقليم كوردستان إلى الحكومة العراقية، وتجري تصفية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للفترة من 2004 إلى 2020، لتقوم الحكومة الاتحادية العراقية بصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وأكد مقرر للجنة المالية النيابية أن وفد حكومة إقليم كوردستان يرفض مقترح أطراف شيعية يقضي بأن يسلم إقليم كوردستان يومياً 460 ألف برميل نفط لبغداد، ويتمسك بالنص الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال أحمد الصفار إن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ستجتمع اليوم الأربعاء، لبحث المسائل المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021.

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