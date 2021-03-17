2021/03/17 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تظاهر طلبة محافظتي واسط وذي قار، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار وزارة التربية تحديد موعد الامتحانات في الـ20 من الشهر الحالي، فيما وصفوا القرار بـ”المجحف”.وقال طلبة واسط، في بيان مصور من أمام مديرية تربية المحافظة، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”: “بعد القرارات المجحفة من وزارة التربية بحق طلاب العراق، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرة لطلبة واسط وذي قار تصف قرار التربية بـ”المجحف” المركز الخبري الوطني.

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