2021/03/17 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 وفيات ونحو 500 اصابة جديدة بكورونا في النجف المركز الخبري الوطني.

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