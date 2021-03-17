ارتفاع إصابات كورونا العالمية الى أكثر من 120 مليون حالة

2021/03/17 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 120.7 مليون حتى اليوم الأربعاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم من 392 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 120 مليوناً و696 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 68.5 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و670 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 392 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل.



ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



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