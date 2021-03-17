إثيوبيا: استكمال سد النهضة مرتبط بسيادتنا

2021/03/17 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية ديميكي ميكونين، الأربعاء، أن استكمال مشروع سد النهضة، هو مسألة تتعلق بحماية سيادة البلاد”، فيما أشار وزير وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي الى ان الملء الثاني لسد النهضة، يبدأ في موسم الأمطار المقبل.وقال ميكونين في حلقة نقاشية عن سد النهضة، شارك فيها خبراء وعلماء ومسؤولون، ونقلتها هيئة البث الإثيوبية (فانا)، إن “تطوير نهر أباي (النيل الأزرق)، وإكمال السد، يتجاوز العمل من أجل جيل المستقبل”، مؤكداً أنها “مسألة حماية لسيادة البلاد”.من جهته، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن “نسبة 79% من المشروع اكتملت”، وإن “الملء الثاني للسد سيبدأ في موسم الأمطار المقبل”.وكانت مصر والسودان، أكدتا في بيان مشترك لوزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، في 2 اذار الجاري، على “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب”.



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