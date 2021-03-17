خانقين تكمل استعداداتها للاحتفال بيومها السنوي

2021/03/17 | 14:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت جميع الجهات المعنية في قضاء خانقين، استعداداتها للاحتفال باليوم السنوي، غدا الخميس.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان جميع الجهات اتمت استعداداتها، للاحتفال بيوم خانقين، موضحا، ان الاحتفال سيقام باشراف قائممقامية خانقين وبرعاية مديرية الثقافة والفنون والمجلس البلدي.

واضاف: ان الاحتفال سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس 2021/3/18، في حدائق بارك كوباني وسط المدنية، لافتا الى فعاليات متنوعة ستقام بالمناسبة وتستغرق زهاء 4 ساعات.

واكد ان الدعوة مفتوحة للجميع المكونات والهيئات والاحزاب بشكل توافق تركيبة خانقين كمدينة للتعايش والسلام.

يشار الى ان خانقين سبق ان حددت 21 شباط من كل عام، للاحتفال باليوم السنوي، لكن ظروف حظر التجوال ومكافحة تفشي فايروس كورونا، الزمت اللجان المشرفة، بعدم اقامة المناسبة بموعده المحدد.

PUKmedia خاص

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