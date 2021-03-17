النجف.. أربع وفيات ونحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2021/03/17 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الاربعاء 17-3-2021

- تم اجراء 2942 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (1828 بطريقة PCR و 1114 بطريقة Rapid Tests ) .

- #الاصابات_الجديدة : 491

- #حالات_الشفاء : 224

- #الوفيات : 4

- من بين الاصابات (30) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 41078

مجموع حالات الشفاء : 33436

مجموع الوفيات : 393

مجموع الحالات تحت العلاج : 7249

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3337

يتبع .



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