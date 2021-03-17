على الحصير وكوز الماء يرفده - عبدالرزاق دحنون

2021/03/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون رحم الله فيلسوف معرّة النعمان فقد وقفت على قبره آخر مرّة ربيع عام 2011 بعد أن اكتشفت مصادفة كتاباً قيّماً يحكي سيرته لم أكن على علم به في مكتبة المركز الثقافي في مدينة إدلب في الشّمال السوري.



استعرتُ الكتاب فأدهشني ما فيه من حرص شديد على توثيق سيرة هذا الفيلسوف التي ربطتني به علاقة مودّة وصداقة لا تنتهي وتركت تأثيراً حسناً في حياتي.



تفتتح بنت الشاطئ-عائشة عبدالرحمن- كتابها المسمى أبو العل ......





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