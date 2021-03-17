هل تغيرت أحكام الشريعة يا سمية بنخلدون ؟ - سعيد الكحل

2021/03/17 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل هذا العنوان مستوحى من عنوان لمقالة نشرتها سمية بنخلدون بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2011 كالتالي: "هل تغيرت أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة؟" .كانت مناسبة مقالة السيدة بنخلدون حينها مبادرة حكومة عباس الفاسي برفع تحفظات المغرب عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية .



لحظتها كتبت السيدة بنخلدون " إن الموضوع على قدر كبير من الخطورة : ......





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