التخطيط تُطلق خطة لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص

2021/03/17 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، وضعها خطة تنفيذية، لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التخطيط اكد خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة مراقبة وتنسيق تنفيذ الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق، ان الوزارة وضعت خطة تنفيذية، لتطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يأتي في مقدمتها بناء الانسان والحكم الرشيد والتنوع الاقتصادي".

وأضاف أن "جهودا كبيرة بُذلت في إطار السعي لتحقيق الجودة، الا ان النتائج المتحققة لم تكن بمستوى تلك الجهود، عازيا ذلك إلى تشتت الجهات المعنية بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "تشكيل هذه اللجنة، يأتي في إطار مأسسة عمل الجودة وربطه بخطط التنمية بقيادة وزارة التخطيط".

وأوضح، أن "هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها، خلال الفترة المقبلة، من بينها، تشكيل لجنة عالية المستوى من أطراف متعددة لإعداد سياسة الجودة، ضمن مشروع وطني للجودة، و بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، ويكون وفقا لخريطة طريق ترسم مسارات عملية التنفيذ الاستراتيجي".

وشدد على، ان "الضوابط التنظيمية والبنى التحتية للجودة، ستراعي مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، وإعادة النظر بالتشكيلات والمؤسسات والهياكل التنظيمية، ووضع إجراءات خاصة تتعلق بالمقاييس والمواصفات والاعتماد، وجهات تقييم المطابقة".

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