البورصة تواصل سلسلة ارتفاعها

2021/03/17 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصل سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الاربعاء، سلسلة ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي.

وشهدت الجلسة تداول 3,6 مليار سهم بقيمة 3 مليار دينار.

وساهمت 18 شركة رابحة برفع مؤشر السوق بنسبة 2.47%.

وتصدرت شركة مصرف العطاء الاسلامي الشركات الرابحة فيما تصدرت شركة انتاج الالبسة الجاهزة الشركات الخاسرة.

وباع المستثمرون الاجانب 274 مليون سهم بقيمة 161 مليون دينار بعد تنفيذ 47 صفقة على اسهم 6 شركات.

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