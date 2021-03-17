الصحة الفلسطينية تعلن موعد بدء تطعيم لقاح كورونا الأحد المقبل

2021/03/17 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الاربعاء، أن الوزارة ستتسلم اليوم وغدا نحو 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، و24 ألف لقاح "أسترازينيكا" ضد هذا الفيروس.

وقال في بيان صحفي إن "وزارة الصحة ستبدأ يوم الأحد المقبل بالتطعيم ضد فيروس كورونا".

ولفت الشخرة إلى أنه "سيتم تخزين لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا، لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "كمية اللقاحات التي ستصل فلسطين اليوم وغدا، سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية، ومرضى الكلى والسرطان، ومن هم فوق الـ75 عاما، موضحة أن هذه الكميات مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية".

وأضافت الوزارة ان "هذه العيادات والمراكز التي سيتم فيها التطعيم، مرتبطة بمنصة التطعيم التي أطلقتها، وسيتم إدخال أسماء المطعمين على المنصة بعد عملية تلقي التطعيم"، داعية المواطنين الى "ضرورة التسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا".

المصدر: روسيا اليوم

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