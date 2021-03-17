2021/03/17 | 14:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/17 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد والقاهرة تبحثان تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – عقبة النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).