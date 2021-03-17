نائب رئيس التطبيعية ينفي إقصاء البصرة من استضافة خليجي 25- عاجل

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

نفى نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة شامل اليوم الاربعاء ( 17 آذار 2021)، الانباء التي تحدثت عن إقصاء البصرة من إستضافة خليجي 25، مؤكداً إن إجتماع اتحاد كأس الخليج عبر النت اليوم الاربعاء كان لصالح إستضافة العراق.

يتبع..

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