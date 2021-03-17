محافظ السليمانية: لا حظر على التجوال خلال أعياد نوروز مقابل “شرط”

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداشترط محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الأربعاء، استمرار المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية، من أجل عدم فرض حظر على التجوال خلال أعياد نوروز.وقال أبو بكر لوسائل اعلام كردیة، إنه “إذا التزم المواطنون بالقرارات والإجراءات الوقائية بإمكانهم السفر والخروج إلى الطبيعة خلال أيام عيد نوروز دون الإعلان عن الحظر أو منع التجوال”.وأضاف أنه “اللجنة …

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