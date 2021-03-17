كردستان تعلن موعد صرف الرواتب

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي، مؤكدة ان الية التوزيع ستكون كما كانت في الشهر الماضي.وقالت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان وصل “النور نيوز” ان “رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي ستوزع اعتبارا من يوم الخميس 25/3/2021”.واضاف البيان: ان “الية …

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