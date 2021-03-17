الحكيم يبحث مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني حوار الاديان وادارة التنوع

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم مع نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية والوئام بين الاديان الباكستاني، حوار الاديان وادارة التنوع.وذكر مكتب الحكيم في بيان:" ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول حوار الاديان وادارة التنوع في المجتمعات العربية والاسلامية ".واستذكر الحكيم العلاقة الطيبة التي تجمع الشعبين العراقي والباكستاني ، وتطرق الى زيارة البابا ، مشيرا الى الايجابيات التي تحققت من هذه الزيارة في عكس صورة ايجابية عن اهمية التنوع في بلد مثل العراق ، مقصد الديانات والمذاهب .وبين اهمية التنوع في المجتمعات كمصدر قوة واثراء معرفي وثقافي ، مؤكدا اهمية التمسك بالهوية في ظل الاعتداد بالهويات الفرعية./انتهى7

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