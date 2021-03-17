عملية من ثلاث محاور في كركوك تدمر وكرا لداعش

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، الأربعاء، العثور على وكر وعبوات ناسفة ومواد أخرى في ناحية الرشاد في محافظة كركوك....

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