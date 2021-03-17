الصدر يستذكر أخويه بتغريدة ويقدم تفسيرين

2021/03/17 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، أخويه في تغريدة تحمل عنوان "اشتياق"، فيما قدم تفسيرين لمقولة "شهيرة" لوالده....

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