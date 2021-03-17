2021/03/17 | 14:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكلٍ رسمي، اليوم الاربعاء اعتماد النظام الأساسي لعام 2011 لإقامة الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم.وقالَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان في بيان، إن “الاتحاد الدولي أبرق رسالة إلى اتحاد الكرة يشير فيها إلى اعتماد النظام الأساسي لعام 2011 ، بناءً الى رسالة التطبيعية في 3-3-2021 بخصوص جدول الأعمال للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد بتاريخ 4/4/2021 والذي تم إرساله إلى الهيأة العامة بالرسالة المؤرخة بتاريخ 27/2/2021 ، وتحديدا النقطة الثانية التي نصت على الإعلان ان الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعا استناداً الى النظام الأساسي” .وأضافَ ان “المؤتمر الاستثنائي في نيسان المقبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا يحسم الجدل حول نظام الإنتخابات للاتحاد العراقي لكرة القدم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يحسم الجدل حول نظام الإنتخابات للاتحاد العراقي لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يحسم الجدل حول نظام الإنتخابات للاتحاد العراقي لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).