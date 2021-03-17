بؤس البرلمان العراقي وضحيته المحكمة الاتحادية - علي عرمش شوكت

2021/03/17 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تُستهدف هذه الايام المحكمة الاتحادية كضحية اخرى، واخر ركيزة متبقية للدولة العراقية، بغية استكمال انشاء " الدولة الثيوقرطية ـ الدولة الدينية " والهيمنة المطلقة على النظام السياسي العراقي.



مع ان هذا التوجه كان مستمراً بتكتيك شبه ساكن ولكنه محسوب الخطى بدقة نظراً لاهمية الركيزة القانونية الحاكمة، و قد تصاعد مؤخراً بوتيرة متسرعة لاغياً اي نوع من التحفظ او الخشية لكون الامر يتعلق بالرهان على " معركة ا ......





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